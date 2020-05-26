受疫情衝擊！店家免費送「驚喜禮」　網全跪求店址：想去

新冠肺炎（ COVID-19 ）蔓延世界各地，全球經濟連帶慘遭影響，許多店家都受疫情衝擊，收入大減，有業者甚至轉行或兼差，其中又以旅館、航空公司和餐飲業波及最大。不過，近日就有一名網友透露，自己日前在外送平台下單宵夜，沒想到老闆竟免費加贈「驚喜禮」，讓他不禁直呼「好貼心！」而其他網友看後則紛紛跪求店址，表示想去！

原 PO 在臉書社團「爆廢公社」貼出一張美味的宵夜照，並表示自己日前在外送平台上點了滷味，沒想到送來時發現袋上貼了一張紙條，上頭寫著「感謝您訂此餐點，因疫情影響，我們有多送一份大陸妹讓你們吃得更健康營養」，這讓他不禁直呼「這麼貼心的店家哪裡找？」更開玩笑地說「但肺炎疫情嚴重，大陸妹可以先不要，金絲貓我可以考慮」。

▲有網友在臉書社團「爆廢公社」分享，自己日前點了滷味外送，結果喜獲老闆加贈「驚喜禮」。（圖／翻攝自爆廢公社）

此文一出，網友全都讚翻，紛紛留言「店家好好」、「好貼心的店唷！」「哪一家啊？」「菜價上漲還加送菜，真佛心」、「我昨天買滷味，雖然沒有字條，但是有多送一份肉」、「這家我訂過，蠻貼心」、「哪一家我要支持這種好店家」。不過也有人直指「加大陸妹我整碗都不敢吃了，我會申訴」、「我不敢吃大陸妹啦！」「大陸妹...先不要」。（編輯：許苡晴）