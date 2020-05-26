力挺振興券「效果會很好」！王浩宇：有意見的可以不要領

▲王浩宇發文全文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

因應新冠肺炎衝擊台灣經濟，我國政府不僅推出紓困方案，也擬定發放振興券。據了解，目前振興券規劃進度，擬規劃每人支付一千元換取三千元振興券，相當於打 33 折，也就是每人可以領到政府加碼發放的 2 千元。部分民眾反彈，批評不如直接發現金。對此，桃園市議員王浩宇力挺振興券，直言「有意見的朋友，可以不要領。不過我相信你們罵完還是會去領的。」王浩宇今（26）日在臉書發文表示，「還在那邊發現金？ 2009 年，馬英九政府舉債 858 億發放每人 3,600 元的消費券，但台灣人超愛存錢、用來買必需品減少花費，最後替代消費竟然高達 70% ，僅增加 0.28％ 的經濟成長率。」王浩宇指出，因為台灣人超愛存錢，「消費券本來應該在市場上增加消費流動、活絡經濟，最後卻轉一圈變成銀行存款，政府賠了夫人又折兵、經濟反而陷入困境。再來一次，台灣當然不該重蹈覆轍。」反觀振興券，王浩宇認為雖然看來複雜，「卻能逼民眾自己把本來存在銀行的 1,000 元拿出來消費，再加上政府另外的補助，幾個月內就能產生高達數百億的消費刺激，這樣的做法有錯嗎？」王浩宇更直言，對振興券「有意見的朋友，可以不要領。不過我相信你們罵完還是會去領的，畢竟 1,000 元換 3,000 元的吸引力，我想不會有人不要。我認為效果會很好。」（編輯：倪浩軒）