五峰鄉甜桃產季來臨　鄉公所助果農成立電商平台並辦展售

竹縣五峰鄉擁有得天獨厚的地理環境，以及豐富的自然資源，所種植的五月桃甜美清脆多汁，主要種植面積有47.9公頃，年產量達38噸，目前正值「五月桃」的產季，五峰鄉公所歡迎全國遊客到五峰鄉品嘗清脆香甜的五月桃。因應今年的疫情，五峰鄉公所團隊偕同農民，將於6月份推出「農產品電商購物平台」，以「五峰Rgyax」的形象建立。在平台上販售的農產品， 皆 是來自於友善耕作模式，永續環境發展，提倡3章1Q產銷履歷農產品標章，健康無距離，是五峰鄉農民堅持的理念。平台也提供多元的付款方式，結合物流公司，只要線上下單，就有專人將新鮮蔬果送至消費者手中，透過線上付費模式，降低現金交易接觸機會，也減少病毒傳染風險，讓民眾買的安心、吃得健康。而為了堅守電商平台的商品品質，也將首度於五峰鄉內建立品管中心，藉由嚴謹的品管制度及細心 包裝，讓高山的美味，能順利分享到全台各地。進入後疫情時代，中央鼓勵民眾只要保持安全社交距離，戴口罩、勤洗手、仍可出外走走，五峰鄉公所為了協助農民促銷鮮甜可口的五月甜桃，將於5/30(六)、5/31(日)，將在五峰鄉清泉停車場辦理甜桃展售會，也於6/6(六)、6/7(日)，在台北希望廣場農民市集展售，讓台北都會區的民眾也能品嚐 來自五峰高山的甜桃與新鮮蔬果，同時搭配周邊促銷系列活動、精彩的原民藝文表演，為「109年度五峰鄉農特產業行銷推廣活動」，揭開序幕。