口罩可以不用戴了？上班族「心內話」曝光　小資女狂點頭

隨著新冠肺炎在台灣控制得當疫情趨緩， 6 月 1 號起口罩也將回歸自由販售，不少營業場所或公司行號原先規定必須戴著口罩才能進入，也因為近來多日零確診，紛紛取消相關規定開放民眾能不用戴口罩。而對此就有網友也發覺上班週遭戴口罩的人數也逐漸減少，好奇的詢問「疫情趨緩現在還會戴口罩上班嗎」，引來不少上班族回應。

台灣防疫成果佳出現多日零確診的佳績，不少公司已經開始鬆綁上班必戴口罩的規定，對此就有上班族在 PTT 上發文詢問「疫情已經逐漸趨緩，發現公司戴口罩的人越來越少，雖說本土個案已經連續好幾天都沒有出現了，但大家還是要保護自己吧？大家現在還會戴口罩上班嗎」，而不少網友也分享自己觀察生活週遭的情況，掀起一番討論。

▲上班族還戴著口罩的原因引起網友討論。（圖／翻攝自 PTT ）

針對原 Po 的發問就有網友在底下回覆「其實從以前就習慣戴口罩了」、「保持社交距離就不用戴，無法保持社交距離我就戴」、「搭電梯還是會戴」，而其中就有一名網友回答「沒化妝或素顏趕著出門都還是會戴著口罩，超方便的」，讓不少人紛紛認同「沒錯，現在上班懶得化妝我也會戴口罩」、「之前戴口罩不化妝，現在已經慢慢習慣了，就都一直戴著」。

然而也有網友分享開始不戴口罩的原因「天氣那麼熱加上講話不方便，我已經沒在戴了」、「天氣太熱，已經戴不住了」，而事實上根據中央流行疫情指揮中心昨（ 26 ）日的公布，若本土個案零確診能維持至第 4 個潛伏期滿（ 6 月 7 日），生活防疫措施將可鬆綁，不過搭乘捷運等難維持社交距離時，指揮官陳時中還是建議「口罩盡量戴起來」。（編輯：楊智傑）