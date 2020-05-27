故宮全新大廳開幕！亞洲最大智慧互動牆亮相

為了呼應2020年518國際博物館日的主題，「博物館平權：多元與共融」（Museums for Equality:Diversity and Inclusion），國立故宮博物院北部院區今（27）日正式推出全新的導覽大廳，以參觀者角度出發，結合故宮數位典藏與互動科技，打造一座亞洲最大的「文物互動導覽牆」，為參觀者帶來嶄新體驗，也是故宮落實友善化、打造博物館4.0個人化導覽的創新實踐成果之一。



▲故宮與太極影音科技、友達光電及創利空間等民間力量聯手打造亞洲最大文物互動導覽牆。（圖／故宮提供） 故宮正館一樓的導覽大廳，常常是許多參觀者探索故宮的起點，此次導覽大廳的更新是以參觀者為出發點，透過直覺、友善的科技介面與紅外線感應模式，建置國內首見長達12公尺的「文物互動導覽牆」。導覽牆的設計靈感來自於故宮廣受歡迎的多寶格典藏「清 紫檀多寶格方匣附珍玩三十二件」，收納300多件故宮精選藏品，觀眾可以依照個人興趣，點選互動牆的桃形框，再運用拖拉、滑動等互動手勢，輕鬆飽覽故宮文物精彩的數位圖像、影片、動畫、360度環物模型、書法互動釋文等。





而特別精心設計的扭蛋，則隱藏了神祕國寶，吸引許多小朋友點選，打開扭蛋就如同打開多寶格的抽屜，讓人充滿探索的樂趣。故宮導覽大廳在設計上也考量親子、樂齡、身障或行動不便觀眾等參觀需求，讓互動導覽牆沒有高度限制，期望營造不同觀眾都可以在此觀賞、參與、互動與休憩的友善共融空間。





導覽大廳入口另特別設置故宮名品燈箱，精緻呈現本院知名典藏文物「清院本 清明上河圖」的局部細節，觀眾可觀賞畫中虹橋等精彩細部並拍照留念。同時為使觀眾即時掌握故宮當期展覽，導覽大廳兩側設立了輪播牆，透過螢幕輪播本院北部、南部院區的當期展覽與重要活動訊息，帶領觀眾一起展開故宮文物的探索之旅。









