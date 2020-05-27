澎湖跨海行銷觀光　搶食後疫情時代國民旅遊大餅

澎湖縣政府2020年主推文化旅遊年，縣府團隊、澎管處27日在台北會議中心舉辦觀光推介會，將澎湖離島的旅遊亮點向旅遊業者展現，旅遊公協會、航空業者共5.60個單位出席，縣長賴峰偉更是跨海親臨現場，宣示在新冠肺炎疫情之後，澎湖國際海上花火節將在7月6日閃亮登場。





賴峰偉縣長表示，今年新冠肺炎疫情無預警爆發，澎湖一開始即齊心謹守防疫陣線，也因此造就「零確診」的觀光隨淨土，就在疫情趨緩、連續多日無病例傳出之際，澎湖也正開始享受防疫得當的紅利，觀光景氣逐步回溫，雖然今年花火節因為疫情延期至7月6日開幕，但相信燦爛煙火升空後會為澎湖帶來更多觀光商機。



▲澎湖縣今年觀光推廣主軸以文化旅遊為主，縣府在推介會上也介紹許多澎湖經典文化景點。（圖／記者張塵攝，2020.05.27） 澎湖縣今年觀光推廣主軸以文化旅遊為主，縣府在推介會上也介紹許多澎湖經典文化景點，包含天后宮、西臺古堡、漁翁島燈塔、外垵餌砲、銅牆鐵壁、龍門閉鎖陣地等珍貴文化資產，另外也介紹今年各大亮點活動，包含澎湖國際海上花火節、情定澎湖灣、澎湖國際風箏節、戀戀海味美食假期等活動，透過各種主題活動行銷澎湖多元觀光面向，並力邀旅行業者配套包裝旅遊產品，吸引遊客前往澎湖旅遊。



▲旅遊處長陳美齡也向觀光業者信心喊話，今年因疫情影響，國際旅遊市場不如往年亮眼，相對將會帶動國內旅遊市場人氣昇溫。（圖／記者張塵攝，2020.05.27） 旅遊處長陳美齡也向觀光業者信心喊話，今年因疫情影響，國際旅遊市場不如往年亮眼，相對將會帶動國內旅遊市場人氣昇溫，而今年澎湖國際海上花火節加入無人機燈光秀以及漫威元素，預期將會吸引更多遊客赴澎，下半年也將因應2020年推出愛情主題活動以及文旅主題旅遊，澎湖在平安渡過疫情風波後，以最快速度重整觀光市場，歡迎同業組合更多澎湖主題旅遊產品。



