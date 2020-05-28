口罩解禁民眾秒狂問！業者曝「價格與出貨」難題：對不起

新冠肺炎疫情讓全球口罩搶翻天，不過台灣疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心也在昨（27）日宣布，6月1日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。而針對不少民眾疑惑的兩大疑問「價格與出貨」，收到不少預購訂單的口罩業者「Masaka-超淨新口罩」也感嘆地說：「對不起，短時間2-3元的口罩真的盼不到了」，更透露背後遭遇到的原物料上漲難題。
因為口罩即將解禁，讓不少民眾好奇口罩得價格與出貨究竟會在何時恢復正常。對此，業者「Masaka-超淨新口罩」解釋自家預購出貨時間部分，「原先6/30才開放提前到6/1，我們的確可以提前拿到，但大約只有開放30-40%的產能投入市場。由於生產需要時間，因此首批到貨預計會在6/7~10。目前估計2月訂購的6-8月拿到3月訂購的8-10月拿到4月訂購的10-11月拿到」。
另外針對價格部分，該業者也表示，原物料的漲幅實在太大，以口罩濾材熔噴不織布為例，從一月120元/kg漲到目前超過1000元/kg，漲幅高達十倍；其他原物料像是表布、耳帶也都漲了3～5倍不等。更感嘆地說，「我們錯估原物料漲幅，3倍內可吸收，但真的不知道會漲10倍，比SARS還誇張。短時間2-3元的口罩真的盼不到了」，該公司也表示會在6/1日前公布價格。（編輯：潘毅）
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