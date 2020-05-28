包租代管業登記最後一月　內政部籲業者儘速辦理

內政部今（28）日發布新聞稿表示，《租賃住宅市場發展及管理條例》（簡稱租賃專法）已於2018年6月27日施行，包租代管業者應在6月26日前取得許可及營業登記證，否則將會開罰。2018年政府施行租賃專法，法規規定包租代管業應經許可及取得登記證始能營業，但對於專法施行前已經營包租代管業者，給予2年營業緩衝期，主要目的是為避免衝擊原有包租代管業者及服務中的房東房客權益，而給予業者適當的籌備許可登記期間。內政部說，目前緩衝期僅剩1個月，呼籲執業中、尚未取得登記證的包租代管業者，應儘速依法取得營業資格，屆期未完成許可登記，即屬非法經營包租代管業務，最高可處新台幣20萬元罰鍰。內政部提醒，尚未取得租賃住宅服務業登記證的業者，應儘速洽詢所在地直轄市、縣（市）政府辦理租賃住宅服務業許可登記，以確保合法經營的權益。另外，內政部說，政府將從今年7月起加強查處尚未取得登記證仍繼續執業的非法包租代管業者，對於發生消費爭議的業者也納入優先查處的對象，業者如有規避、妨礙或拒絕業務檢查，最高可處5萬元罰鍰，以健全包租代管專業服務制度。內政部表示，房東透過合法業者提供包租代管服務，除能免除繁雜租屋事務外，還能享有租金收入所得稅等優惠，截至109年4月底，全國已有542家合法包租代管業者，民眾可至「內政部租賃住宅服務業資訊系統」查詢合法業者資訊；或至內政部地政司網站「租賃條例專區」瀏覽查詢租賃住宅相關規範。