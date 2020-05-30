通姦除罪！知名女律師訊息被灌爆　急喊話：正宮們莫驚恐

▲李怡貞發文全文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

昨（29）日下午 4 點，司法院大法官作出解釋，宣告《刑法》 239 條通姦罪違憲，正式除罪化，並且從即日起失效。引發社會迴響熱烈，更有許多民眾質疑。對此，知名女律師李怡貞透露，自己收到許多正宮們傳來的質疑訊息，李怡貞律師解釋，「當一個婚姻需要受到通姦罪來制衡，是不是已經可悲到沒有存在的必要？」李怡貞今日在臉書發文表示，「這次大法官解釋真的把我搞死」，大多正宮們都不能諒解通姦除罪，傳訊息來質疑「變相鼓勵民眾通姦！」、「還結婚幹嘛？」，讓李怡貞形容自己的信箱是「訊息炸裂」。李怡貞説明，其實大法官解釋文裡面沒有鼓勵民眾通姦，甚至肯認婚姻需要受到一定的約束，只是如以通姦罪來約束超過比例原則，手段太過。李怡貞也指出，「當一個婚姻需要受到通姦罪來制衡，是不是已經可悲到沒有存在的必要？」至於有正宮擔心老公會肆無忌憚開始偷吃，李怡貞則認為，「真正會偷吃的人他是不會管通姦罪的存廢，會偷吃就是會偷吃，就算通姦罪改成判死刑也還是會偷吃。」李怡貞也安撫大家，「正宮們莫驚恐，讓我們一起努力致力於把民事賠償金額拉高，把離婚該拿到的財產拿到手，當另一半已經無情，我們也無需對他有義，大家就來算錢。」李怡貞更直言，不要把自己禁錮在無愛的婚姻牢籠中自怨自艾，不狠心找律師維護自己權益，錢也是被他拿去花在小三身上。底下有網友留言，如果另一半沒錢怎麼辦？李怡貞回覆，「連小三一起告啊」，獲得不少網友認同。（編輯：倪浩軒）