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快訊／紓解週日北返人潮　高鐵從左營加開1北上班次

記者劉雅文/台北報導-2020-05-31 10:03:24
▲高鐵今（31）日加開1班北上列車，均為各站停靠且加開5車廂自由座列車 。（Nownews資料畫面）

週末不少民眾南下旅遊，就連中央疫情指揮中心都移師台南，示範防疫旅遊，為了加強服務週日北上旅客，台灣高鐵今（31）天晚間19:10，也加開班次。

自左營站加開1班北上各站停靠列車，並且配置5節自由座車廂，來抒解週日北上的旅運需求。（5/31（日）北上8826車次 19:10自左營站發車，21:35抵達南港站）。

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