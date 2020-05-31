女分享好市多「人氣新寵兒」！眾一看狂讚：CP值高又好吃

▲女網友在臉書社團分享一款好市多的「人氣甜點」，結果許多人一看紛紛大讚「 CP 值高又好吃」。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（ Costco ）在台開設多家分店，販售商品種類應有盡有，無論是生活用品、乳飲品、生鮮蔬果或熟食都深受國人喜愛，也常掀起民眾瘋狂搶購潮。而近日有網友就在臉書社團分享一款「人氣甜點」，結果許多人一看紛紛大讚「 CP 值高又超好吃」。

原 PO 在臉書社團「 Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出照片分享一款「綜合水果蛋糕」，並直說「這個齁！應該不用特別解釋了...觀望好幾回，覺得還是帶一個回家解思念比較乾脆！」他透露，自己買回家還被家人問說「有誰要慶祝生日嗎？」一位這個 10 吋的海綿水果蛋糕上，除了卡士達醬與鮮奶油外，還鋪滿了各式水果，有藍莓、草莓、奇異果與柑橘等，一個只要 499 元，讓原 PO 忍不住買回家大快朵頤。

▲綜合果蛋糕 10 吋 499 元，上頭擺滿各式各樣的水果，CP 值頗高。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友對此款蛋糕給了極大好評，認為便宜又大碗，口感也不錯。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

此文曝光，許多吃貨紛紛留言「星期六才帶一個，直接用湯匙挖吃到過癮」、「水果給的很大器」、「真的吃的好爽，吃四個了超級值得」、「還不錯吃，水果的酸甜很配甜甜的糕體」、「 10 吋這麼多才 499，也太便宜」、「真的便宜又大碗」、「爽度 1000％ 再也不用小心翼翼的吃（分）蛋糕，用大碗公 + 湯匙，真的爽！」「蛋糕很綿密，奶油很輕薄，水果新鮮，整個搭配起來就是很爽口」；不過也有網友認為「口味很普通」、「就是吃粗飽，不挑嘴可吃」。（編輯：許苡晴）