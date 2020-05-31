凍未條想出國？國研院讓你秒懂疫情趨勢

隨著台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，愈來愈多國人希望能夠早日恢復出國旅遊。對此，國研院貼心製作「國際社交距離計步器」，整合台大公衛學院提出各國解封指數，納入中國、新加坡、日本、歐美等地資訊，透過紅綠燈表現方式，讓民眾「秒懂」是否適合前往。
科技部轄下財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）費時2天開發完成，並隨時依據疫情，每5分鐘更新一次，不過國研院強調，各國實際復飛狀況，仍由中央流行疫情指揮中心評估決定。
國研院國網中心智慧應用組研究員莊朝鈞表示，當初是看到台大公衛學院發布各國解封指數後，國研院的全球疫情地圖網站總瀏覽量從平均一天4000增加到2萬5000，驟增6倍，推估是許多人對解封指數感興趣。莊朝均說，乾脆直接把資料算一算，化公式為圖表，讓人一張圖就能「秒懂」疫情趨勢；也希望拋磚引玉，吸引更多專業團隊做資料加值。
日前該團隊開發出「國際社交距離計步器」，也算出各國解封指數；使用者可以選取有興趣的國家組合，了解台灣跟他國的社交距離，分成綠、淺綠、黃、橘、紅5個燈號。綠燈代表容易恢復交流，紅燈意味相對困難。
國研院國網中心智慧應用組研究員楊嘉麗說，大家正在關心能否出國，宛如此刻站在十字路口一樣，要等燈號改變，才能出發。用紅綠燈呈現「出國停看聽」概念，讓民眾簡單看懂恢復交流的門檻。她進一步提到，團隊會取名為「計步器」，源自中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前一句，「解禁一步步來，不要跌倒比較要緊」。
各國陸續解封，國際社交距離計步器透過大數據分析，彙整各國新增確診人數、規模與波動性，其目的也是希望國人踏出國境第一步時，踏得小心謹慎，也能夠安心。
「國際社交距離計步器」網址為：https://covid-19.nchc.org.tw/