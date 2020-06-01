誠品敦南終章／再會！24小時不打烊　調整體質未完待續

▲2006年起誠品敦南店舉辦「一卡皮箱SHOW自己」是許多創作者展現的舞台、夢想的起點 。（圖／誠品提供）

▲誠品敦南店陪伴、滋養大台北人，未來24小時經營型態不會消失，將由信義店接手，圖為敦南店。（圖／記者許家禎攝）

▲誠品董事長吳旻潔在日前股東會上說，除了誠品敦南店外，台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點都將在今年上半年結束營業，強調都是體質調整。（圖／誠品提供）

誠品書店在台北市仁愛圓環起家，在歷經搬家到敦南店築底，並以24小時不打烊打出名號外，誠品觸角也開枝散葉到全台各地分店甚至是海外，然而，24小時營業的敦南誠品，一直都陪伴、滋養著大台北…。如今，郭南誠品於5月31日熄燈，而24小時經營型態將由信義店接手，但在此同時，幾間分店也悄悄收攤，誠品過去在文化圈占有一席之地，如今新一輪挑戰才正要開始，不論是轉型調整還是換地方不打烊，全都「未完待續」。1989年誠品在台北仁愛圓環地下室開展，創辦人吳清友以人文、藝術、創意、生活領域的書為主軸，在台灣解嚴後兩年、逐漸開放的90年代，扮演當代思潮如社會運動的重要推手。之後移館搬家到敦南店，開創24小時經營模式，2004年獲得《TIME》雜誌亞洲版評選為「亞洲最佳書店」，直到2020年租約到期，敦南店陪伴這座城市走過31年時光，不分晝夜的24小時營業時數更是超過了18萬個小時。期間，誠品也開創許多創舉，像是成立誠品畫廊、由誠品職人推出選書、古書拍賣、誠品講堂、音樂館變身Live House、供小劇團與獨立音樂者藝文展演、徵求一卡皮箱擺攤等，每項都是大台北人的精彩回憶。誠品逐漸茁壯，從書店開到百貨，但以書店為本體發展，連吳清友的女兒、現任董事長吳旻潔也坦言「書店，開越多賠越多」，原因是休閒娛樂方式越來越多、民眾消費模式改變，再加上近幾年大環境不佳，都讓實體書店經營雪上加霜。事實上，近幾年來誠品西門町116、天母忠誠店陸續熄燈，吳旻潔在日前股東會上也說，除了誠品敦南店外，台東、台南安平、士林、高醫、實踐等據點都將在今年上半年結束營業，有的是租約到期，有的則是經營不理想，但她強調都是體質調整。算算，誠品自今年7月起，台灣據點可能僅剩38家，至於海外則有6家據點（香港3、大陸2、日本1），共44店。只是吳旻潔卻也預告，「不只上半年要關，下半年也會用力關」，目標鎖定百貨公司高樓層與老舊社區重開新點，坦言經營書店很難獲利，但關店不是壞事，開錯店才是壞事。吳旻潔也說調整體質過後，仍會依照未來性、獲利性、公共性三個條件來展店，並不會停下腳步，且正積極研究東南亞市場。畢竟誠品與閱讀是父親吳清友的一生所愛，「以人為本的場所精神」為其核心價值，24小時書店移師信義店，共同的記憶不會抹滅，而是延續美好、創造更多天馬行空。然而，敦南店精神「未完待續」外，也期待轉型後進入下一章節！

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