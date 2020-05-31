對流旺盛　中央氣象局發布五縣市大雨特報

易有短時強降雨，中央氣象局19時25分針對全台5縣市發布大雨特報，表示基隆北海岸及新北、南投、嘉義、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局提醒今晚基隆北海岸及新北、南投、嘉義、屏東山區，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

明（１）日臺灣各地及澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，金門、馬祖有局部短暫陣雨；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

由於今晚對流雲系發展旺盛，