為何超多人批評振興券政策？眾揭「最大主因」：不乾不脆

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也將推出振興券之政策，目前擬定未來民眾用 1000 元可換購 3000 元的振興券。不過，民眾對此政策看法兩極，一名網友就在 PTT 提問「為啥那麼多人批評振興券政策呢？」結果眾人紛紛點出「 1 主因」，認為真的不堪。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，「目前振興券是規劃民眾花 1000 政府再發 3000，被很多人罵，說政府在揩油，但想省錢的話，就拿 1000 元買日用品，衛生紙、洗髮乳之類的，買多一點沒差，遲早會用到，這樣也沒多花到錢（畢竟是遲早要支出的費用）。」他並好奇詢問大家「為啥那麼多人批評這政策呢？振興券真的那麼不堪嗎？」

▲有網友在 PTT 詢問大家「為啥那麼多人批評振興券之政策？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，許多人一致認為「限制太多」是挨批主因，「出發點是好的但不便民」、「強迫至少都花上一千。而不是存起來」、「振興給人感覺發的是不甘不願的」、「很多東西不能買又不好找錢...」「發錢就發錢，管太多」、「就是因為最常使用，可以買的都不能用才會被罵得要死」、「給現金換消費券就算了，但限制太多，我覺得只能消費某些地方或是滿額消費抵用券，實在很難讓人有消費的慾望」、「1. 振興券需要消費條件浪費行政成本 2. 和紓困時小黃發現金比較下來振興券有被剝奪感」、「因為發的不乾不脆，規定太多，把原本簡單的事情搞得很複雜，而且之前紓困獨厚少數族群，廣大的受薪階級一毛錢都沒領到」。

不過也有網友直言「其實不錯，這種機制比較好，人民出點政府再加碼補助，才能達到經濟目標，很多酸的其實就想佔盡便宜，一毛不出」、「他目的要振興經濟，在市場上流動的金額會是三千不是兩千」、「就是讓政府只花 2000 但市場就可以有 1000+3000 的消費啊！很難懂嗎？這目的是要活絡市場又不是發錢」、「一堆人分不清紓困跟振興，當然一直罵，講到錢嘴臉一個比一個難看」。（編輯：許苡晴）