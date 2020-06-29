女力人物／專屬台灣的甜蜜滋味　孫霞打造高品質國產蜂蜜

炎炎夏日來上一杯香甜可口的蜂蜜，清爽又解渴，早年養蜂通常是男性為主的行業，但時代變遷，目前也有不少女性蜂農；新北市的女青農孫霞，就與夫婿一起經營昌輝養蜂場，為台灣製造不少甜蜜滋味。





近年因氣候變遷關係，蜜蜂養殖較困難，蜂蜜產量有限，孫霞與丈夫的堅持，就是不添加進口的蜂蜜混充；昌輝養蜂場銷售國產純蜜，目前產品有蜂王乳、龍眼蜜、玉荷包蜜及百花蜜等類型。





72年次的孫霞來自湖南，在福建食品廠工作的經歷，讓她和程先生譜出一段姻緣，在2005年結婚後，夫妻返臺接手家族養蜂事業，跟著公公學習養蜂之道；特別的是，考量農作物的生長周期以及蜜蜂的特性，孫霞與先生每年隨著不同花季游牧各地放養蜜蜂，3至5月在高雄大樹區採玉荷包荔枝花蜜、龍眼蜜則要到台南南化及台中霧峰，7月到8月在北部採收百花蜜，這些堅持也讓昌輝養蜂場連續5年獲得全國國產蜂蜜評鑑的頭等奬。



▲昌輝養蜂場有許多特色產品（圖／新北農業局提供）

孫霞表示，與先生一起養蜂已經十幾個年頭，剛開始因缺乏通路導致產品賣不出去，差點放棄，所幸前輩建議「自己行銷自己賣，若能在菜市場銷售，哪裡都賣得出去」；因此，夫妻倆開始到住家附近的黃昏市場賣蜂蜜「自產自銷」，一開始在攤位前一句話都不敢說，到現在累積了許多情同好友的客戶，養蜂場的品牌口碑也一步步打造出來。



▲新北市的女青農孫霞來自湖南，與夫婿一起經營昌輝養蜂場，打造高品質的蜂蜜（圖／新北農業局提供） 談到今日的成績，孫霞說除了死忠顧客外，農業局這一路的幫助也是一大關鍵，不論是養蜂資材的補助還是在市集展售通路媒合，都提供協助，讓家中養蜂產業能穩定成長，也大大提升品牌知名度；另新北市農業局近來加強輔導新北青農創造「多元通路」，現除了農會超市、市集等實體通路外，多數農友也積極開發線上通路，讓民眾利用電商通路訂購，以實際行動支持在地小農。





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