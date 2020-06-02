單刀赴會！麻豆關聖帝君青龍刀阻擋日軍

麻豆文衡殿主祀關聖帝君，是間歷史非常悠久的廟宇，清康熙二十九（1690）年由先民自泉州故鄉恭迎至此，一開始祭祀於民宅之內，後來香火鼎盛，在雍正十二（1734）年興建了麻豆文衡殿。自關聖帝君來到麻豆已經有三百多年的歷史了，各種神蹟故事也透過各種方式流傳下來，其中有一個關公顯靈抵擋日軍的傳說故事，是許多人津津樂道的話題。在清日戰爭時清朝戰敗，與日本簽下馬關條約，台灣被割讓給日本，日本派了大軍前來接收台灣，而台灣人也不願束手就擒，因而留下許多慘烈的歷史。據傳當時日軍從茅港尾一路往麻豆挺進。正當日軍要要進入麻豆之時，卻看到一名魁武大漢，手持青龍偃月刀，騎著赤色駿馬，單獨一人檔在路中央，有意要阻止日軍繼續前行。日軍自從登陸台灣以來便遇到無數次大小規模不一的抵抗，如今眼前有一威猛的持刀大漢攔路，自然不敢掉以輕心，雙方僵持不下，最終日軍決定轉移目的地，麻豆也因此躲開一場可能發生的浩劫。大家都認為這名跨著赤馬，手提青龍偃月刀的魁武壯漢就是關聖帝君，因為神明不捨百姓遭到戰火波及，因而顯靈逼退日軍，讓原本香火就很興盛的麻豆文衡殿更加興旺，也讓關聖帝君在麻豆人心中有著不可動搖的地位。（編輯：黃彥昇）資料參考《南瀛神明傳說誌》，許書銘等著。