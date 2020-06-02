怪談追追追／女鬼牽紅線！城隍爺狠斷「陰」緣救回男

▲女鬼牽姻緣故事介紹。（圖／shutterstock）

大家應該都知道，如果想要牽紅線尋覓好姻緣的話，就要到廟裡請月下老人幫忙，可是有名男網友在批踢踢上分享自身經驗卻不是如此，因為幫他牽紅線的人竟然不是月下老人而是一名「女鬼」！該名男網友分享自己的親身經驗表示，幾年前剛退伍時找到一份工作，同事對他都非常親切、照顧，其中有位女同事更時常找這名男網友訴苦。男網友表示這位女同事跟自己的理想型相去甚遠，且個性有些古怪，在公司人緣又不是太好，但不知是否因為日久生情，有天，他竟突然對這位女同事產生好感。男網友回想自己和這位女同事在一起時，身體常常感到莫名的疲倦、沉重，甚至身體的健康狀況也每況愈下，消瘦了許多，更詭異的是，從來沒有被鬼壓過的他，自從跟這名女同事在一起後，幾乎每個晚上都會被鬼壓。交往期間，男網友常常會看到有個靈魂跟在這位女同事身邊，有時候是全黑的、有時候是穿著紅洋裝，且出現的頻率越來越頻繁，甚至後來還會跟著男網友回家。過了一段時間，男網友突然靈光一現，想起自己已經很久沒有拜城隍爺了，因為從小就跟城隍爺有緣分，男網友總是會定期到廟裡拜城隍爺，但自從跟女同事在一起後就沒再去過城隍廟了，於是男網友約了女同事一起到台灣府城隍廟拜拜。男網友回憶起那天拜拜的情形，女同事在廟裡顯得惴惴不安，沉默不發一語，而且絕不靠近香爐。拜拜回家後，男網友的心境突然豁然開朗，向公司提了離職也與女同事分手。過了幾天再回到城隍廟，男網友請示了城隍爺才知道，原來是城隍爺做主處理、切斷了男網友和女同事的姻緣，因為這個姻緣是一位女鬼所牽的紅線，若繼續下去會有劫難，城隍爺為保護男網友才毅然決然切斷。男網友也提到，在跟該名女同事分手後，不再有昏沉、疲倦感，且事業發展順利，身體也恢復了健康，真的很慶幸有城隍爺出手相救。（編輯：連宜方）