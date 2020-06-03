台人普遍小看三倍券？男算12年後「真實貢獻」：真的有差

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也由行政院研擬規畫推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌昨（ 2 ）日親自主持記者會，說明三倍券方案，不少台灣人就拿 12 年前馬英九政府推出的「消費券」做比較，對此就有網友針對這兩段時期發券的經濟效益做分析，引起不少討論。

行政院昨日宣布的「振興三倍券」方案，擬定民眾可用一千元換購三千元的振興券，而當年馬政府則是直接發放 3600 元的消費券，網友就在 PTT 上發文表示乍看之下民眾觀感肯定是覺得消費券金額較多，但是他也指出「對經濟來說本來就不是這回事阿，真正的使用人數及替代率才是重點」。

▲網友就經濟效益角度分析消費券與三倍券差異。（圖／翻攝自 PTT ）

此外，原 Po 也分析「消費券沒辦法夥同電子支付、信用卡使用，信用卡公司沒意外肯定是會有加成及加碼等，每家應該都會推出自己的組合，就像百貨周年慶信用卡滿額一樣的概念，那民眾為了信用卡公司多給出的 bonus ，多刷造成的經濟效益部分就是有利於三倍劵最後的貢獻值嘛」。

對此他就總結兩者立足的基準點不相同，三倍券的經濟效益最後不會比消費券差，而網友則回覆「基本上拿了振興卷也不用折現金， 12 月期限這麼長，需要用的時候再用就好」、「可是以前馬政府沒要求你先花先繳」、「那你要拿去存在電子支付，還是找零換成現金」、「一般人不管這個，只會知道你發兩千還扯一堆」。（編輯：楊智傑）