為何台北忠孝西路禁行機車？知情人揭「關鍵」：原來如此

原 PO 在 PTT 八卦板發文詢問大家「忠孝西路為何不能行走機車？有什麼特殊典故嗎？路幅這麼大，開放機車行走會造成什麼交通堵塞嗎？」他認為，每次行經忠孝西路都得特意繞路再接回忠孝東路，非常麻煩，路明明那麼大條，到底為何不給機車走一下，「為什麼台北市馬路這麼多，偏偏要規定忠孝西路這段不能走機車呢？」

▲網友在 PTT 討論「為何忠孝西路禁行機車？」（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「牽著走可以，只是不能騎」、「火車站前車流量太大」、「小黃到處停」、「以前車流量大，現在早就沒差了比這大的一堆，N 年遺毒無誤」、「那邊以前是天龍台北城所在地啊」、「一堆計程車堵路呀」、「首都門面」、「那邊公車一下右切一下左切，相信我，你絕對不會想走那」、「一堆道路莫名其妙禁行機車」。

另還有內行分析背後原因，直指「原本因為站前公車流量太大所以就禁掉了」、「不只是車流量，開放就會有人臨停等載人有得沒得，那邊可是車站補習班匯集，你看看其他縣市車站前就知道」、「現在尖峰時間還是會塞，開放機車一定塞爆」、「光公車就塞爆了...」不過也有人認為「其實公車引道拆掉以後，那邊車流量其實還好了說，真正車流量大的在市民大道那側」。（編輯：許苡晴）

台灣機車族眾多，許多地方都設有機車專用道，不過還是有些道路禁行機車。近日有網友就好奇在 PTT 發問「忠孝西路不能走機車是為什麼？」釣出知情人揭密其中關鍵。