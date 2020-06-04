三倍券真的很糟？學者打臉曝「7理由」：反對的只有2選擇

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，我國政府規劃「振興三倍券」，民眾拿 1000 元就能兌換 3000 元振興三倍券，消息一出後，也引發外界熱議。對此，知名作家「苦苓」也在個人臉書上分享對這次三倍券的看法，更點出 7 理由力挺。
苦苓今（ 4 ）日於個人臉書上發文，表示自己本來不想對振興三倍券政策發言，他認為這個政策十分不錯，但一堆人認為複雜、不便民、該發現金、甚至說是「脫褲子放屁」。因此，他就列出 7 大點力挺三倍券政策。
第一，苦苓指出，振興並非紓困，紓困當然發現金，但紓困完又直接發現金給你，很有可能就直接存起來，導致根本不花、或是只花一點的情況，「那能振興到誰？當政府是寃大頭嗎？」
第二，振興的對象不非只侷限你我，而是商家！苦苓表示，我們出一千，政府出兩千，再加上各賣場、各銀行為了爭取振興券的優惠和回饋，商家一定可以拿到三千元以上的收入，「怎麼會有人認為商家寧願收二千元覒金、也不願收三千元振興券（完全可以視同現金運用），真不知道硬要這樣說的商總理事長，他是不是哪裡『傷腫』了？」
第三，苦苓認為三倍券對於商家、小店或夜市其實都方便，顧客若以刷卡或電子支付、電子票券，那一點都沒差。但若以實體券也可以找零，商家拿到的券也不用去換現金，「可以直接拿去消費或用來購物，到底是哪裡麻煩了？」
第四，要「買」振興券很簡單！苦苓指出，銀行都會找尋到你來綁信用卡，電子票券也能直接儲值。要領實體券，就跟買口罩一樣， 7/1 起去超商刷健保卡預購， 7/15 就可以帶一千元去買三千的券，「還嫌麻煩？那就 7/15 直接帶錢去郵局買券。選一種你覺得最好用的方式就行了，到底困難在哪裡？」
第五，苦苓坦言，許多人都說發的太少，應該發六千。對此，他就憤怒直言「我還主張發六萬咧！開不開心？問題是錢從哪裡來、立法院有編預算嗎？」
第六，苦苓透露，自己也聽到過有人想拿錢收購振興券，他表示，「如果有人儍到把價值三千元的東西用一千元就賣掉，那我們也祝福他，但那三千還是會花到店家身上，WHY NOT？正常的狀況下，我就算窮到一千元都沒有，我也要去跟別人借，而且可以用一千元振興券還他（如果用一千五還他、他會更樂意！），怎麼可能有人『自動棄權』呢？」
第七，苦苓表示，真正的低收入戶，政府都會在他的帳戶匯入一千元讓他去購買振興券，至於為何不直接發給他就好呢？他解釋，就是因為不想讓人知道自己是低收入戶，為了顧及尊嚴才這麼貼心，「在那邊隨意鬼叫的人有想過這一點嗎？」
最後，苦苓表示反對也是每個人的權利，不過要真的反對就反對的徹底一點，他也給出反對的人 2 選擇，一是拒領振興三倍券，二是去領振興券自己就是不用，全部捐給公益團體，「不管怎麼樣，也都比在那裡窮靠 X 好吧？」（編輯：陳雅雲）
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