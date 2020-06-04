長榮航空澄清：無大幅恢復運能時程與規畫

因應外界認為長榮航空預期將於7月恢復9成以上運能一事，長榮航空今（4）日澄清，目前該公司尚無大幅恢復運能時程與規畫。今日中央流行疫情指揮中心召開記者會時，有媒體表示長榮航空預估7月要恢復9成4航班，並詢問指揮中心指揮官陳時中看法。陳時中指出，這是企業針對營運計畫考慮，但一切都應以機上安全為最高原則。對此，長榮航空澄清，現階段仍僅維持台灣飛航世界主要城市的基本運能，並會因應台灣及各國邊境管制措施與市場需求，做必要之航班增、減異動，目前無大幅恢復運能的時程與規畫。