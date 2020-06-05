男逛桃園超商！抬頭發現「危險畫面」超震驚：誰還敢進去

全台便利超商數量眾多，不論是 7-11、全家或萊爾富，在人口密集的地段可能不到一百公尺就會出現一間分店，密集度是全球數一數二。而在桃園就有一名男子看到住家附近新開了一間超商，沒想到正當他想走進門市購物時，卻在招牌上看見該分店名為「龍潭虎穴店」，讓他立刻拍下照片分享到臉書。

萊爾富超商相較 7-11 或全家在台灣分店數較少，但仍有不少忠實消費者會特意到萊爾富購物。在桃園就有一名男子在住家附近發現開了一間新的便利商店，正當他打算前往消費時，他卻發現該間分店竟叫做「龍潭虎穴店」，於是分享到臉書並寫下「進去會不會有危險」，意外引起眾多網友好奇，喊著要去該店打卡。

▲這間位於桃園龍潭的「虎穴店」成為該地打卡景點。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

這個有趣的店名引來不少網友留言「第一次看到那麼有梗的店」、「龍潭虎穴聽起來就地靈人傑」、「風水很好的感覺」、「已經明示你該店店員臥虎藏龍了」、「不入虎穴，怎買老虎牙子」、「76號是龍潭虎穴，你那麼容易出來？」、「感覺很威」、「進去抓小老虎呀」。

據《 NowNews今日新聞 》記者了解，該店是桃園龍潭的新分店，地點位於桃園市龍潭區福龍路二段 325 號，是該地居民現在最愛去消費的紅店。此外該地區仍有「龍潭客棧店」、「龍潭大池店」等，也有網友提議除了「龍潭的虎穴店」外，也應該建「楊梅的吐氣店」、「水上的摩托車店」、「中壢的選民店」、「三重的打擊店」等。（編輯：楊智傑）