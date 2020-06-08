警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

直播／全國解封！鎮瀾宮宣佈大甲媽遶境最新動態

記者柳榮俊、孫唯容/台中報導-2020-06-08 10:50:00
▲大甲鎮瀾宮。(圖／柳榮俊攝2020.2.26)
中央流行防疫指揮中心昨（7）日宣布開放千人左右的遶境規模，目前有宮廟陸續準備遶境事宜，但大甲鎮瀾宮上萬人遶境規模不在這波解封中，今（8）日廟方召開記者會，宣佈遶境日期以及相關事項﹔據了解，鎮瀾宮董事長顏清標由於剛結束手術，並不會出席記者會。

 

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀