直播／全國解封！鎮瀾宮宣佈大甲媽遶境最新動態

中央流行防疫指揮中心昨（7）日宣布開放千人左右的遶境規模，目前有宮廟陸續準備遶境事宜，但大甲

廟方召開記者會，宣佈遶境日期以及相關事項

﹔據了解，

鎮瀾宮董事長顏清標由於剛結束手術，並不會出席記者會。

鎮瀾宮上萬人遶境規模不在這波解封中，今（8）日