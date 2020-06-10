大學學費今年不漲價　這間還降價

教育部每年都例行性發函各大學，調查是否調整學雜費，因應新冠肺炎疫情，教育部今年特別向各大學喊話，要求各大專校院「審慎考量疫情對學生和家庭之影響，一同共體時艱、共渡難關。」教育部表示，到今日受理申請截止，未有大學提出調漲學雜費的申請。教育部4月13日例行發文予各大專院校，表示109學年度學雜費收費基準調整幅度為1.4％；前一學年度未調整者，調幅上限為2.5％，要辦理調整學雜費收費基準的學校，應於6月10日前報教育部審議。教育部高教司司長朱俊彰也曾呼籲各大專院校，有鑒於疫情對社會的衝擊與影響，政府已對各大學陸續推出各項紓困措施，呼籲大學對學雜費收取要審慎考量疫情對學生和家庭的影響，一起共體時艱、共度難關。教育部今日公告，截至今日下午5時止的受理申請截止時間，未有大學申請調漲調漲日間學士班學雜費。只有中山大學考量疫情造成學生負擔，8月起學雜費降3%。教育部特別強調，為減輕大專校院因新冠肺炎影響所造成之辦學衝擊，業於3月30日及5月22日啟動兩波對大專校院的紓困，補助「減收未能返臺境外生之彈性學雜費」、「實施校園防疫工作」、「向民間承租境外生宿舍之收支缺口」、「學校對不動產出租或委外廠商給予租金減收」等措施，以維護學校校務正常運作，使學生安心就學。另教育部也針對學校自2月起透過「大專校院弱勢學生助學計畫」、「高等教育深耕計畫就學協助機制」提供學生各類緊急紓困措施經費，並已於6月9日通函學校可申請經費補助，以鼓勵學校擴大照顧受疫情影響學生，減輕其就學經濟負擔。