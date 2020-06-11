高美館的蛻變與新生　26週年「館慶月」線上開跑

高雄市立美術館開館至今已屆26週年，為慶祝這一年一度的日子，高美館別開生面地策劃「線上」系列活動，且以「館慶月」的方式取代過往僅有一日的「館慶日」，也邀請全民參與，線上分享你我鏡頭下的高美館並給予祝福，凡參加活動即可獲贈入館門票乙張，活動6月12日起至7月12日。



▲ 高美館26週年慶規劃「線上」系列活動，邀請民衆一同參與。（圖／記者陳美嘉攝） 館長李玉玲表示，在藝術家洪根深、陳水財和詹浮雲等眾位南部藝術家的大力推動下，歷經產、官、學三界的長期擘劃，1994年6月12日高美館誕生，至今已邁入第26年；今年6月起，為優化展覽場域使用機能，正在進行館舍主體修繕，但高美館仍秉持著「修館不休館」的精神，持續透過多元展演活動的策劃，來串連城市美好動能，打造市民朋友美好的藝術生活。





藝術家洪根深作為高雄市立美術館的催生者之一，一路參與並見證了高美館從選址、命名、定位到典藏方向的一路歷程，他代表高雄藝術家們祝賀高美館開館26週年；洪根深說，高美館的成立如同一部完整的高雄現代美術史，也期待蛻變與新生後的高美館能邁向更美麗的天空與土地。



▲線上平台公開了藝術家洪根深的〈聖戰〉等作品。（圖／記者陳美嘉攝） 高美館26週年線上館慶月，以「藝術家」、「館員」以及「市民大眾」為三大主題。線上平台公開了藝術家洪根深的〈聖戰〉、陳永賢的錄像作品〈自主隔離〉，及黃法誠的〈敵不動 我不動〉三件作品，傳達藝術創作者在疫情之中所彰顯的社會關懷之藝術能量；接著，由館員間響應的cosplay幽默挑戰，以隨手可得的物件重新詮釋高美館典藏作品如林玉山的〈獻馬圖〉、鄭世璠的〈三等車內〉等；最後，邀請市民大眾在線上分享鏡頭下的高美館，藉由眾人主動參與，建立藝術與城市的新關係。



