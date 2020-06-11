大甲媽解封遶境／不摸神轎也能祈福！遶境禮儀要注意

▲參加遶境別忘了遵守禮儀，不摸神轎尊重媽祖。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮粉專）

今（11）晚11點大甲媽祖將正式起駕遶境，雖然遶境消息公佈得相當突然，卻仍有許多信徒一早便動身前往大甲，想要提前卡位一睹媽祖聖威！但這幾年有某一現象日益嚴重，讓許多人看得不禁感嘆：難道大家都只知道看熱鬧卻不懂得基本禮貌嗎？每回媽祖神轎所到之處必會擠滿欲向媽祖祈福的信眾，但有部分信眾卻總是不顧勸阻逕自往前觸碰神轎，使得抬轎人員和一旁轎班人員相當困擾，畢竟抬神轎非常消耗體力，還要抵擋來勢洶洶的信眾，「搶摸神轎」成了每年廟方和轎班人員最頭痛的問題。其實「摸神轎」是相當不敬的行為，就像是你走在路上突然被人家摸了身體，相信你一定也會不太開心，神明當然也是！更何況，台灣許多廟宇歷史悠久，神轎、神像等文物都有其悠久歷史，信眾們爭相推擠下，就怕一不小心破壞了神轎或神像，那可不是用金錢可以衡量的。因曾有媒體、民俗專家傳達了「摸神轎能獲得神明庇佑」這個錯誤的觀念，使得越來越多信徒對神明做出如此不禮貌的行為，甚至被信眾推擠扯下神明衣也時有所聞，上社交網站更可以看到許多人摸了神轎還拍照打卡，其實這都是錯誤示範。甚至，許多信徒因為摸不到神轎，改摸頭旗、香擔、涼傘等神器，使得廟方防不勝防，因此需要大家一起糾正此錯誤觀念，一傳十、十傳百，眾人一心保護我們的神明以及珍貴神器。希望今年的大甲媽祖遶境可以平安圓滿，大甲媽祖也不用擔心在哪裡被「偷摸」，神轎、頭旗等神器也不會遭受無辜破壞，大家其實只要在旁觀看、雙手合十給予祝福，一樣會得到神明的庇佑。就讓我們一年、一年將此陋習改掉，還給神明一個平靜、神聖的空間。（編輯：連宜方）