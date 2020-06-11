大甲媽起駕在即　下午五點準時上轎大典

一年一度的大甲媽進香遶境即將開始，預計今（11）日下午五點舉行上轎大典，晚間十一點正式起駕。今年因受新冠肺炎影響，包括大甲媽進香遶境在內的多場指標性宗教活動都延後或取消，但台灣防疫有成，在疫情指揮中心宣布大規模解封下，宗教遶境也可以在有條件的情況下重啟。今天預計下午五點舉行上轎大典，屆時大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬將主持上轎大典。晚間十一點的起駕大典則由顏清標、總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕共同扶轎，恭送媽祖前往新港進香遶境。