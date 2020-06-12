影／「天空之鏡」鹽湖夢幻體驗！星空夕陽一次映入眼簾

位於南美玻利維亞的夢幻奇景「天空之鏡」（烏尤尼鹽湖：Salar de Uyun），是世界知名的美景之一，天地反襯的美麗，成為許多旅遊愛好者，一生當中最想去的地方。喜愛分享穿搭的Youtuber「家庭兄弟」，分享「天空之鏡」影片，讓近期因疫情影響，導致無法出國旅行的網友們一飽眼福。
據悉，南美的玻利維亞烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni）有台灣的三分之一大，因湖面反射天空倒影，擁有「天空之鏡」美稱，更是被許多人列入為一生必去的景點之一。Youtuber「家庭兄弟」在去年10月份到「天空之鏡」3日遊，提到當時是旱季，若在雨季12月至隔年3月去，拍出來的照片效果會更美。影片中可見，鹽湖在傍晚時分，可同時看見月亮和太陽，且晚上還可以看見整片星空，美不勝收！這趟旅程他們將日落、日出、星空等美景一次搜刮！
即使10月份稱為旱季，但他們仍表示非常值得一去：「旱季也能找得到水，且每個時間點都會有不同的自然表現」，他們拍下「天空之鏡」的日落、星空、日出，教大家怎麼在「天空之鏡」拍得好看，但他們也坦承：「烏尤尼鹽湖其實就一片白色，如果不去set一些有的沒的，拍起來也有點不知道拍什麼」。網友看完影片紛紛表示：「隨便拍都好看」、「太美了，看完更想去了～～～」、「鹽湖0死角怎麼拍怎麼美」；「天空之鏡」奇幻之旅的影片，讓因受疫情影響感到苦悶的網友們，一解想出國玩樂的渴。（助理編輯：鍾桃甜）