公然「逆時鐘」被關切？醫師引述李文亮告誡書文字表心聲

▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

▲蘇一峰醫師發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

衛福部的健保醫材新制引發醫界人士大反彈，連蔡英文總統都特別關切此事，交代政策要再多溝通。而日前在臉書發文砲轟健保署開會「只是形式」的胸腔科醫師蘇一峰，先是透露自己收到了「緊急溝通會議」邀請信，但稍晚又引述了大陸「吹哨者」李文亮醫師的告誡書文字，似在暗示遭到上面「關切」，引發熱議。蘇一峰醫師日前才批評健保署開會只是形式，醫學會派出的代表就算反對也無法逆轉政策，結果今天就收到會議邀請信。蘇一峰醫師下午先是發文廣邀醫界朋友的專業意見，強調自己雖然「人微言輕」，但還是會努力幫忙向上轉達，更形容健保醫材新制是「醫界終局之戰」。但隨後蘇一峰醫師又發文直言，擔心會議不會「解決問題」，而是「解決提出問題的人」，讓他有點怕怕的。而到了晚上，蘇一峰醫師更突然引述李文亮醫師的告誡書內文，「我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你明白了嗎？」「明白」。雖未多說什麼，卻讓人不禁聯想是承受到上面的壓力。有人留言詢問是「被告誡了嗎？」蘇一峰醫師回覆說「之前就被告誡不能上節目了...現在又...」，似乎真的遭到關切。其他網友則紛紛留言給蘇一峰醫師支持打氣，「如果真的要這樣做，我們醫界人士可以向香港學習、來遊行表達訴求了」、「蘇醫師加油」。（編輯：倪浩軒）