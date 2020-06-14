警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >生活

快訊／高溫警戒　台北市同高屏飆破36度

記者黃仁杰／台北報導-2020-06-14 13:09:50
▲氣象局今（14）日表示，中午前後台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／NOWnews資料圖片）

天氣晴朗炎熱，中央氣象局今（14）日表示，中午前後台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，要加強注意。而花蓮縣縱谷，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。

 

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀