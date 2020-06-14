快訊／高溫警戒　台北市同高屏飆破36度

天氣晴朗炎熱，中央氣象局今（14）日表示，中午前後台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，要加強注意。而花蓮縣縱谷，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。
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天氣晴朗炎熱，中央氣象局今（14）日表示，中午前後台北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，要加強注意。而花蓮縣縱谷，嘉義市地區，南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。
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