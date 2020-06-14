影／改造街友！變身時尚型男　意外透露街友心酸故事

▲一行人來到台北車站，詢問街友們是否有改造意願（圖／匠紫 授權）

▲街友們看到鏡子中改造後的自己非常喜悅（圖／匠紫 授權）

▲造型師Judy說：「辛苦都值得」（圖／匠紫 授權）

YouTube頻道「匠紫」，日前到街頭體驗街友生活，讓兩位主持人「Judy」和「風」感觸很深，身為造型師和髮型師的他們，決定要進行「改造街友大計畫」，他們號召三十位好友一同參與，其中包括，造型師、髮型師、彩妝師與攝影師，他們要改造街友，重拾街友們的自信。一行人帶著自己的彩妝與剪髮工具來到台北車站，並詢問街友們是否有改造意願，接著改造團隊為街友剪髮、上妝、修容，服裝造型師更帶上多件服飾與鞋子，幫街友造型穿搭，穿搭的衣服也免費贈送給他們。改造後，他們看到鏡子中的自己，感到非常感動與喜悅，開心的說：「第一次這麼帥」、「真的很漂亮」，在攝影師拍完照後，現場馬上列印出照片，讓他們帶回家紀念。在影片中，彩妝師－Ivan說：「可以改造他們，讓他們變得還是原本的自己，可是變得更漂亮，變得更有自信。」，主持人－Judy看到街友改造後的樣子，感動淚崩說：「希望每個人都變得更好，這個（改造計畫）再辛苦都值得。」改造結束後，街友們也開始卸下心防，開始分享自己的故事，有些人因為身體不好，無法從事粗重工作，必須流落街頭；有些人則是因家人生重病，為了減輕家中負擔，隻身到台北工作。影片最後，主持人感嘆說，很多人的遭遇都是身不由己，他希望這個社會的大家都能體諒他們、接納他們並協助他們，幫助他們完成他們想做的事，多一點尊重，就會多一點希望。影片一推出，感動不少網友，紛紛留言說：「看到Judy 哭，心裡也跟著揪一下，哽咽，感動，幫助別人是這麼快樂的事」、「人生的際遇誰也不知道會遭遇什麼事情，沒有人願意流落街頭，街友們跟我們其實也一樣」（影音編輯：劉俊佑）