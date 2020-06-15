捷運像在地底下跑的火車？網分析「最大差別」：完全不同

捷運是許多通勤族上班搭乘的大眾運輸工具之一；火車則是許多民眾南北往返的一大選擇，然而，近日有網友就在 PTT 表示，南部的朋友跟他說「捷運不就是火車嗎？有什麼好稀奇的？」他仔細想想覺得「捷運好像就只是在地底下跑的火車」，便不禁好奇發問「捷運和火車差在哪阿？」結果眾人紛紛點出兩者差別。

原 PO 在 PTT 八卦板指出，在台北有 MRT 搭很方便，但是南部朋友跟他說「這不就是火車嗎？有什麼好稀奇的？」他仔細一想，覺得「好像還真的就只是在地底下跑的火車耶！」他並好奇詢問大家「為什麼大家看到捷運都覺得好像很厲害、很高級的樣子呢？一堆地方還想要蓋捷運？把台鐵的區間車多開幾班不就是捷運了嗎？有沒有捷運和火車差在那的八卦呢？」

▲網友在批踢踢討論捷運和火車的差別。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「捷運不能飲食和短程；火車可飲食和長程，完全不同」、「運能、準點率、班距密度、服務範圍都不一樣」、「準點就差很多了，班次密集度也有差距」、「站距差很多欸！」「捷運是以人潮多的地方設站；火車是以能讓偏鄉的人也有火車能搭的角度設站，所以服務的角度就不一樣，捷運的設站方式讓它能增加班次密度而不虧錢，旅客因此也能縮短搭車等候時間，算是互利共惠；火車如果用捷運的班次來跑，還不虧死？雖然現在已經在虧了」。

另還有人直指「捷運不能吃東西」、「台鐵有便當」、「捷運軌道比台鐵寬一倍」、「鐵路是蓋在空地上的；捷運是蓋在既成道路上」。此外，還有鄉民認為「捷運就是區間車的超密集版本，沒啥特別的」。（編輯：許苡晴）