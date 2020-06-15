聊天對象小他24歲！男問「熄火關鍵」　全場解答一面倒

現代人可以透過不同方式來交友，而目前也有許多手機應用程式，能跨越距離的阻礙與人配對、聊天，而近日就有一名男子在 PTT 上發文表示自己認識了一名聊得來的對象，但自己已經 48 歲，女方則整整小了他 24 歲，年齡差距讓他不禁感到卻步，而他也將自己的煩惱分享給網友詢問意見，掀起不少討論。

該名男網友在 PTT 的 Boy－Girl 版上表示自己已經 48 歲了，但卻遇到了一個很談得來的女孩「我問到她幾歲，她很坦白地說今年 24 。我們很談得來，但是如果想進一步，我知道年齡是個超大的問題」，他也在文末詢問「即便如此，我還是想請問大家的意見，是就此熄火，大家只當普通朋友就好嗎」。

▲網友擔心這 24 歲的差距將成為阻礙。（圖／翻攝自 PTT ）

而對此就有不少支持他的網友留言回應「老實講，然後全力衝刺」、「先約見面再說 有機會進一步再講實話」、「就照自己的節奏來吧，不要讓年紀限制你自己」、「年齡差距不是太大的問題」、「你就老實說，有人不能接受，但也是有可以接受的啊」、「重點是女方意願」、「在一起再來煩惱」。

但也有網友表示自己不能接受這麼大的年齡差距「24差太多了啦」、「我跟我爸也差這麼多」、「跟我爸都沒話聊了」、「差兩輪真的是我爸的年紀」、「你想想你岳父能夠接受比自己大一點點或是小一點點的女婿嗎」、「我若是女方的老爸，我會找你好好談一下」。（編輯：楊智傑）