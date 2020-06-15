影／震驚！日產20噸廚餘何去？直擊「廚餘回收」清潔過程

▲清潔隊一早到各地搬運廚餘（圖／剩菜犯 Who's the Waster ? 授權）

▲新北市政府環保局清潔隊–鄭隊長，希望大家能減少食物浪費（圖／剩菜犯 Who's the Waster ? 授權）

每天用完餐，免不了會有剩飯、剩菜、果皮、骨頭，而這些廚餘究竟何去何從？YouTube頻道「剩菜犯 Who's the Waster ?」要帶觀眾直擊位於新北市土城區的廚餘回收廠，去了解處理廚餘的過程。「剩菜犯 Who's the Waster ?」頻道的成立，是希望能喚醒大眾愛惜糧食的觀念，透過自媒體，傳達不浪費食物和落實廚餘分類。這次他們來到新北市土城區的廚餘回收廠，記錄廚餘回收廠的一天。從社區、學校、公家機關以及垃圾車的散戶收集的廚餘，會搬運到廚餘回收廠，一日大約有20頓廚餘。而台灣的廚餘目前分為兩類，分別是養豬廚餘和堆肥廚餘，當有誤丟到養豬廚餘的堆肥廚餘，都是以人工的方式分類挑揀，降低養豬廚餘的雜質率，在人工挑揀的情況下，有時會被誤丟在廚餘桶裡的碎玻璃給刺傷。堆肥廚餘在人工挑揀雜質後，會送進破碎機，破碎完的堆肥廚餘會被放置外頭進行發酵。發酵後的堆肥廚餘，會散發出一股難以忍受的臭味，讓清潔人員不得不戴上口罩，那股臭味有時更會在身上停留一段時間，對於他們來說相當辛苦。目前在廚餘的去化過程，大部分是以人工處理，在成本上是一大花費，新北市政府環境保護局清潔隊–鄭隊長，在影片中提到：「實際上，如果我們不用吃到那麼多的東西，我們何必要去準備那麼多食物。」希望大家能減少食物浪費。影片最後也呼籲大家，「秉持著吃多少買多少，落實廚餘分類，一同減少對地球的環境傷害。」（影音編輯：劉俊佑）