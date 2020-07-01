疫情解封引發換屋效應　碧潭豪宅成置產客最愛

▲碧波白靠近「碧潭風景區」，全區無土壤液化層，樓層規劃為地上30層、地下6層，全棟鋼材用料達1萬噸，比起一般建案多出一倍。（圖/公關照片）

▲新北市全鋼骨結構幾乎都主推大坪數房型，只有這裡有推出2房與3房，完全換屋於需求。（圖/公關照片）

新冠肺炎（COVID-19）已經進入後疫情階段，台灣也已逐漸回歸正軌，疫情期間不僅沒有影響房市熱絡，更引發了「換屋潮」，不少舊屋換新屋的人潮增加，讓房仲業者帶看屋忙的不可開交。根據2019年全台都會區主要老屋交易佔比資料顯示，新北市老屋住宅買賣佔9571件，表示民眾購屋開始偏好新成屋。但不管是自住或投資，消費者在選購前一定會先過濾條件和物件類型，尤其在這波疫情過後，預售屋和新成屋的成交量，非常明顯。「新成屋的功能比較多」、「有景觀又兼具健康」，得邦廣告副總表示，屋齡越高的房子，問題也越多，20年以上的房屋，光是管線更換就得要花上不少錢；若是30年以上的老屋更會面臨都更與外牆翻新的問問題，現在的新成屋由於設備新且好，居住環境也遠比舊屋來的好，現在有不少人寧願賣掉舊屋來換新房。換屋族對於選購新成屋不外乎「地理條件」、「生活機能」、「價格」、「交通」，位在新店捷運站的「碧波白」是新店的新指標，除了有山有水，鄰近水岸，更有無限視野，能夠在家就可以享受優閒的時光；生活機能佳，150公尺到捷運站、車行15分鐘到敦南。碧波白靠近「碧潭風景區」，全區無土壤液化層，樓層規劃為地上30層、地下6層，全棟鋼材用料達1萬噸，比起一般建案多出一倍，擁有耐震可達6級的SRC全鋼骨結構與最高1萬磅CFT柱內灌漿，安全係數相當高，，新店ＳＲＣ全鋼骨結構幾乎都主推大坪數房型，只有這裡有推出大2房與正3房的換屋置產坪數需求，在疫情期間看屋人潮不減反增，熱賣85成。碧波白由澳洲知名建築團隊PTW設計，外觀弧形遮雨板，相當顯眼又時尚，13樓以上可以遠眺獅頭山美景與碧潭河岸風景，窗外就是美景，是台北少有的景觀住宅。婁邦俊表示，好的房子誰不想要，但用中古屋換一棟新房且兼具健康功能、景觀功能，也不失為一個好方法。