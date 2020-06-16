為學區多花2000萬買房值得？內行揭「替代招數」狂勸退

▲有網友在 PTT 八卦版提到，朋友最近和妻子要買房，但在猶豫若為了學區多花 2000 萬買房是否值得？貼文立刻引發熱議，網友們卻大多勸退。（圖／翻攝自 PTT ）

許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，有網友在 PTT 八卦版提到，朋友最近和妻子要買房，但在猶豫若為了學區多花 2000 萬買房是否值得？貼文立刻引發熱議，網友們卻大多勸退。原 PO 以「為了學區買房多花 2000 萬值得嗎？」為題，提到友人最近和妻子準備買房，夫妻倆都在台北市中正區工作，但是距離萬華也很近，夫妻倆都在同地點上班，一輩子不會換工作，薪水也蠻高，所以考慮買房。原 PO 接著說「但是他最近看房，發現符合他目標坪數的新房在萬華靠中華路，只要 2500 萬左右，但是在中正區就要 4500 萬左右」，不禁好奇詢問廣大鄉民「整整差了 2000 萬，走路只多 3 分鐘而已，但是他父母都希望他買在中正區，說學區差很多，為了學區買房多花 2000 萬值得嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友一看紛紛勸退「 2000 萬可以唸私校唸到大學畢業了吧」、「 2000 萬直接給小孩當獎學金，還比較會認真唸書」、「對啊， 2000 萬拿去讀私立就好了啊」、「我也覺得可以買萬華，然後借戶口」、「所以是為了 3 分鐘，多花 2000 萬？」「中正國中金華國小學區，買個套房花大概 1000 萬出頭，租人一個月大概 1 萬 5 千，這樣就解決學區問題」、「認真回，學區去跟人借就有了」。不過，也有部分網友表示「不缺 2000 萬就買」、「大家以為這錢是多花的？搞不好小孩唸完房子賣 6000 萬」、「 2000 萬不是花費，比較像是投資。房子又不會不見或崩盤到 0 元」。（編輯：賴詠璿）