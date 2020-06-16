交通部紓困3.0最多可領3萬？觀光局：爭取預算尚未定案

國內疫情趨緩，但國際疫情尚有疑慮，交通部長林佳龍日前宣布，未來將針對特定觀光產業推出紓困3.0方案，現傳出觀光局規劃聚焦旅行社和導遊領隊，每月1萬元，可領3月，初步排除旅宿業者。觀光局對此否認，表示方案仍在研議中。為確保防疫「決戰邊境、守護國門」不會出現漏洞，交通部長林佳龍與觀光局評估出團禁令是否持續往後延，若安心旅遊國旅補助方案推出後，特定產業無法因此受益，將研擬推出紓困 3.0，不過這波紓困並不會全面適用，主要紓困對象為受邊境管制影響大的產業，包括出入境旅行社、機場和相關商務服務、機場客運，以及與相關航空業有關的地勤等。因紓困2.0只補助到6月底，邊境管制也尚未鬆綁，7月到9月還沒辦法復甦相關觀光產業。據了解，紓困3.0方案初步規劃將旅行社依國際業務營收比例多寡列為是否補助，員工擬採每月薪資補助1萬元，可連續補助3個月，不過旅行公會已向交通部爭取員工薪資補助從1萬元提高到1.5萬元，初估紓困3.0光觀光產業至少要20多億元經費。觀光局長張錫聰表示，這是業者向交通部的提案，並非觀光局的規劃。交通部也表示，紓困3.0目前還在爭取預算，方案也在修正及調整中，外界所傳聞的補助方案在現階段並不具意義，待方案拍板後，交通部將會正式對外說明。