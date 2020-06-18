百貨拋振興震撼彈！夢時代「超給利」優惠　手刀搶買一波

夢時代首度與統一時代百貨台北店攜手合作，南北同步規劃2020「超給利」優惠活動，自6月18日起至6月28日止，四大人氣角色期間限定店、全館指定品牌消費滿2,000元送400元的超級回饋，包含200元電子特別券、100元餐飲電子特別券及100元品牌滿額抵用券。首四日消費滿15,000元，加碼再贈300元電子特別券，回饋更勝週年慶。活動期間，夢時代還推出4大高雄獨家人氣角色期間限定店，此外，憑全館單筆消費滿額發票，享星巴克買1送1。
夢時代現正舉辦「懶得鳥你甜甜時光期間限定店」，於6月18日至6月28日期間，另有「小熊學校の花漾樂園」、「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」及「NYA-期間限定店」陸續登場，依據四大人氣角色的特色，集結各式流行服飾、居家雜貨、配件、文具、玩偶及聯名美妝等療癒商品，其中近百樣新品在夢時代搶先推出。
為攻佔年輕族、親子客、上班族及貓奴們的記憶卡，4場活動共規劃16個互動體驗區，民眾可分別在懶得鳥及胖企鵝的懶骨頭厭世區、浪漫童趣的傑琪玩轉咖啡杯、超巨型阿瑪公仔及2米高NYA-黑色可愛大臉故事牆等趣味場景中，留下精彩合影。
夢時代表示，觀察民眾近幾個月的購物行為朝「宅經濟」挪移，其中3C家電消費力道持續成長。6月18日即將展開「超給利」優惠活動，除指定家電消費滿2,000元送400元外，3C指定商品更於首4