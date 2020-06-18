川普稱台灣是「筆尖」？作家：腦袋清楚的台人都不該驚訝

▲顏擇雅發文全文。（圖／翻攝自顏擇雅臉書）

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）出新書爆料，聲稱川普推崇習近平為「中國歷史上最偉大領袖」，更直言川普對台灣並不友善，常常用「桌上的筆尖」比喻台灣，讓波頓感嘆：「美國對另一民主盟友的承諾與義務竟淪落到如此地步」。對此，作家顏擇雅認為，「川普眼中，台灣是很小，很不重要的」，並直言「腦袋清楚的台灣人都不該驚訝」。《華爾街日報》摘錄波頓即將出版的新書，書中提到川普常指著筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」，從川普的比喻中，兩岸孰大孰小、孰輕孰重不言可諭，讓波頓非常不以為然。書中還提到川普根本不在乎香港以及維吾爾人的人權，為了達成與中國的貿易協定，甚至不願意在天安門事件 30 週年時發表聲明。對於波頓的爆料，顏擇雅認為「川普不鳥香港抗爭，不鳥維吾爾人集中營，有追讀他推特的人也不會驚訝」。而在川普眼中，台灣是很小，很不重要的，顏擇雅也直言，「不知獨派川粉怎麼想。但我認為腦袋清楚的台灣人都不該驚訝。你如果驚訝，關於川普，你一定是讀太多壞文章了」。但顏擇雅強調，「台灣的未來，本來就不是靠川普。台灣是靠自己，還有已經確定的美中對抗大格局」。顏擇牙更預言，若波頓的新書大賣，「台灣是應該高興的」，因為美國讀者能夠藉此更清楚美中對抗的重要性，「回過頭去要求民主黨的對中政策不可以比川普軟弱」。（編輯：倪浩軒）