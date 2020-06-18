台電「向海致敬」水試所加持　澎豐育資源放流成功

台電公司、水試所澎湖海洋生物研究中心18日下午在龍門漁港閉鎖陣地，擴大辦理「向海致敬」豐育資源放流活動，台電董事長楊偉甫、農委會副主委陳添壽、澎湖縣議會議長劉陳昭玲等人，在龍門附近海域放流點石鯛5000尾、條石鯛種苗15000尾和象牙鳳螺37000顆。





現場社區民眾與龍門國小學生也頂著大太陽共襄盛舉，並作了詳細的物種和棲地復育環境教育推廣，相當有意義。



▲今天放流的物種有點石鯛、條石鯛與象牙鳳螺，均為龍門海域原本就分佈的原生物種，經濟價值高。（圖／記者張塵攝，2020.06.18） 今天放流的物種有點石鯛、條石鯛與象牙鳳螺，均為龍門海域原本就分佈的原生物種，經濟價值高，條石鯛與點石鯛棲息於礁岩環境，因肉質鮮美、泳速快，磯釣界素有「夢幻之魚」之稱，其中點石鯛是澎湖首次進行放流，該魚種對於冬季低溫以及夏季高溫的耐受性都有很好的表現。





象牙鳳螺則棲息於沙泥底質，過去廣泛分佈在台灣的西海岸，近年來因為過度捕撈與廣泛施用三丁基錫(船底漆防止生物附生)的關係，象牙鳳螺的產量愈來愈少，由於過去象牙鳳螺放流較少，今年配合湖西附近海域的環境，預計放流至少10萬顆。



▲台電尖山電廠自91年開始，每年都會在澎湖海域放流魚苗，今年以湖西鄉各社區做為計劃施行範圍，並考慮各地不同的生態條件，進行海域資源復育或棲地的改善工作。（圖／記者張塵攝，2020.06.18） 台電尖山電廠自91年開始，每年都會在澎湖海域放流魚苗，今年特別委請水試所澎湖海洋生物研究中心協助執行「109-110海洋豐育與環境教育紮根工作」計劃，同時以湖西鄉各社區做為計劃施行範圍，並考慮各社區不同的生態條件，進行海域資源復育或棲地的改善工作，也希望透過社區環境教育與公民科學的導入，了解海域資源變動情形，並進一步建立合理利用與管理的觀念。





水試所表示，後續將於湖西鄉海域或社區進行其他3個物種5場放流保育推廣活動，以及珊瑚、海藻各一處的棲地改善工作，27場次以上的環境教育與公民科學活動，希望能全面性與社區結合，從基層推動保育永續經營的理念。



