花火節前夕賴峰偉上香祈福　觀音亭主委陳情路燈破壞風水

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▲觀音亭主委王順輝表示，澎湖八景的西嶼落霞景緻，就是以觀音亭的這片海域為觀賞點，以往站在這裡看著西瀛虹橋、夕陽西下的海天一色，是觀光客最大的享受。（圖／記者張塵攝，2020.06.19）

▲一根根的造型路燈，完全將天際線破壞掉，這種設計風格不僅破壞風水，也不符景觀藝術的原理法則。（圖／記者張塵攝，2020.06.19）

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▲賴峰偉縣政團隊展現超高效率，立即找來建設處長許智富，會同旅遊處長陳美齡、王順輝等人會勘協調。（圖／記者張塵攝，2020.06.19）

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2020澎湖國際海上花火節將於7月6日登場，澎湖縣長賴峰偉19日率同旅遊處長陳美齡等人至觀音亭上香，遵循傳統古禮儀式，祈禱上蒼庇佑活動平安順利不過觀音亭主委王順輝在科儀結束後，拉著賴峰偉陳情，說縣府在觀音亭大興土木，一根根電燈不僅破壞風水，也影響欣賞澎湖八景的「西嶼落霞」天際線。觀音亭主委王順輝表示，澎湖八景的西嶼落霞景緻，就是以觀音亭的這片海域為觀賞點，以往站在這裡看著西瀛虹橋、夕陽西下的海天一色，是觀光客最大的享受，但是現在廣場上面安置一根根的造型路燈，完全將天際線破壞掉，這種設計風格不僅破壞風水，也不符景觀藝術的原理法則而前方草原刻意隆起，又沒有無障礙設施，對於花火節施放期間的便利性將大打折扣，加上隆起的小土丘，如果遇到大雨，排水問題令廟方相當擔憂，深怕會倒灌到觀音亭廣場。據了解，當初設計規劃案有人說是前任建設處長執行對於觀音亭主委王順輝所提建議，賴峰偉縣府團隊也展現超高效率，立即找來建設處長許智富到場，會同旅遊處長陳美齡、王順輝等人會勘協調，不過有鑑於再過幾天2020國際海上花火節就要開幕，許智富表示會在花火節結束之後，依使用情形再做細部之修正。受新冠肺炎影響，往年都在4月舉行的國際海上花火節，今年延至7月6日至9月3日舉辦，賴峰偉表示，澎湖目前各旅宿業者接單應接不暇，顯示旅遊景氣逐漸復甦，加上7月安心旅遊補助計畫啟動，到離島自由行住宿可再加碼補助1,000元，屆時澎湖觀光事業將再創新高。