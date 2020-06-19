花火節前夕賴峰偉上香祈福　觀音亭主委陳情路燈破壞風水

2020澎湖國際海上花火節將於7月6日登場，澎湖縣長賴峰偉19日率同旅遊處長陳美齡等人至觀音亭上香，遵循傳統古禮儀式，祈禱上蒼庇佑活動平安順利﹔不過觀音亭主委王順輝在科儀結束後，拉著賴峰偉陳情，說縣府在觀音亭大興土木，一根根電燈不僅破壞風水，也影響欣賞澎湖八景的「西嶼落霞」天際線。
觀音亭主委王順輝表示，澎湖八景的西嶼落霞景緻，就是以觀音亭的這片海域為觀賞點，以往站在這裡看著西瀛虹橋、夕陽西下的海天一色，是觀光客最大的享受，但是現在廣場上面安置一根根的造型路燈，完全將天際線破壞掉，這種設計風格不僅破壞風水，也不符景觀藝術的原理法則﹔而前方草原刻意隆起，又沒有無障礙設施，對於花火節施放期間的便利性將大打折扣，加上隆起的小土丘，如果遇到大雨，排水問題令廟方相當擔憂，深怕會倒灌到觀音亭廣場。
據了解，當初設計規劃案有人說是前任建設處長執行﹔對於觀音亭主委王順輝所提建議，賴峰偉縣府團隊也展現超高效率，立即找來建設處長許智富到場，會同旅遊處長陳美齡、王順輝等人會勘協調，不過有鑑於再過幾天2020國際海上花火節就要開幕，許智富表示會在花火節結束之後，依使用情形再做細部之修正。
受新冠肺炎影響，往年都在4月舉行的國際海上花火節，今年延至7月6日至9月3日舉辦，賴峰偉表示，澎湖目前各旅宿業者接單應接不暇，顯示旅遊景氣逐漸復甦，加上7月安心旅遊補助計畫啟動，到離島自由行住宿可再加碼補助1,000元，屆時澎湖觀光事業將再創新高。