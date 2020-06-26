報復性旅遊湧現！國人最愛5大城市　台北、高雄未上榜

台灣新冠肺炎疫情控管有成， 6 月初接連零確診與多日無本土案例，台灣旅宿業者無不摩拳擦掌迎接「報復性旅遊」的商機湧現，線上平台統計， 4 月台灣旅客搜尋暑假旅遊國旅縣市排行前五分別為台東、花蓮、台中、屏東與宜蘭，而較去年同期相比，台北則自榜首跌出 5 名之外，另有高達 60% 的旅客是預訂 0 至 6 天後的超晚鳥訂房。根據 Expedia Group 的訂房搜尋數據顯示， 3 月到 4 月初台灣旅客搜尋國內外旅宿連續四周呈現負成長；然而自 4 月中起，台灣旅客逐漸拾起重返國旅的信心， 4 月最後一周搜尋暑期國旅住宿的比例較前一周激增 65% 。隨著疫情趨緩， 5 月初台灣首度連續零確診後，當周搜尋國旅住宿的比例更翻倍成長，也是自 2 月初台灣新冠肺炎首例後，第一次三位數成長。業者也發現，新冠肺炎已經改變台灣旅客對旅遊地點的選擇，能夠親近大自然與人煙較少的地方躍升台灣旅客的心頭好。零確診地區或是確診病例較少的縣市登上國旅景點熱搜名單， 4 月台灣旅客搜尋暑假旅遊國旅縣市排行前五分別為台東、花蓮、台中、屏東與宜蘭，而較去年同期相比，台北則自榜首跌出 5 名之外。此外，台灣旅客訂房有越來越晚鳥的趨勢， 2020 年第 1 季的提前預訂天數較去年同期縮短近 3 天，台灣旅客使用行動裝置預訂國旅住宿的比例較去年同期成長 15% ，而且數字仍持續攀升中；其中，高達 60% 的旅客是預訂 0 至 6 天後的超晚鳥訂房。機位需求也顯示國旅復甦的趨勢，最新數據顯示，台灣國內線的運能自 6 月起逐步提升，與 6 月第一周相比，國內線業者在 7 月多釋出 5% 的機位， 8 月份可用機位更增加 45% ，整體機位與去年同期相比， 2020 年 7 月份的可用機位成長 6% 、 8 月成長 7% ，明確反應出悶壞了的台灣旅客早已迫不及待出門旅行的心情。