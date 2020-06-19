停紅燈見郵差超萌穿搭！網揭「絕版公發品」：這雙超好穿

儘管身處科技便利、輕鬆就能靠手機傳訊、發送電子信件的時代，台灣郵差還是不畏風雨、盡忠職守完成每天的任務，就連防疫期間也不例外，讓不少民眾生活便利許多。而近日就有網友分享，自己騎車等紅燈時在街上看到郵差的「超萌穿搭」，讓不少人留言直呼「好想要」。

郵差身為公務人員，雖然薪水福利優渥，但必須忍受風吹日曬的環境，每天將往來信件交付民眾手中，並不是一份簡單的工作。近日在臉書就有網友分享，自己在路上看見郵差在大熱天還全副武裝穿著「郵局套裝」，就連腳上的襪子也有著郵局標誌，讓她忍不住發文分享「台北的郵差，制服配件都這麼齊全嗎？好可愛」。

▲網友發現郵差有著「超萌穿搭」。（圖／取自臉書社團「新·路上觀察學院」）

▲路上這名郵差穿著公發襪。（圖／取自臉書社團「新·路上觀察學院」）

畫面中可以看到，除了穿著全身套裝，騎著送件用的深綠色檔車外，這名郵差連褲管下的襪子也不忘要有郵局的標章，這雙白襪上有著一個「郵」字，還有著代表郵局的綠色條紋。對此，就有網友跳出來表示這雙公發的郵局襪「真的超好穿」、「我爸在郵局上班，他真的都穿郵局襪」。

這張照片畫面曝光後，也吸引不少網友表示「實在太可愛」，可惜經過一番尋找後才發現，該雙「郵局公發襪」已經絕版，除非有人願意割捨，否則市面上早就找不到了，而也有不少網友回應表示「他還有雨衣跟雨褲，我不知道雨鞋有沒有」、「應該要檢查內褲才是」、「專業的郵差」、「出週邊會賣」。（編輯：楊智傑）