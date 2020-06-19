防範豬瘟、新冠肺炎疫情　海巡端節執行威力掃蕩

▲再過幾天就是一年一度的端午佳節了，不過戍守澎湖海域安全的海巡署弟兄們，卻是一刻也不得閒，爲防範連續假期發生海上、岸際的不法情事，同時展現打擊犯罪的決心。（圖／海巡署提供）

▲海巡署此次是針對馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼等地區，還有澎湖的南北海等12處離島港區、岸際，及周遭海域進行威力掃蕩。（圖／記者張塵攝，2020.06.19）

▲海巡署第十三(澎湖)巡防區指揮部19、20日的威力掃蕩任務中，投入的兵力共計4艇9車13機車92人次。（圖／海巡署提供）

再過幾天就是端午佳節，不過戍守澎湖海域安全的海巡署弟兄們，卻是一刻也不得閒，爲防範連續假期發生海上、岸際的不法情事，海巡署第十三(澎湖)巡防區指揮部統合第八海巡隊、第七岸巡隊及澎湖查緝隊，於19、20日實施威力掃蕩，並且加強防堵非洲豬瘟疫情入侵、防範新冠肺炎疫情持續蔓延。海巡署此次威力掃蕩任務，是依任務及地區特性，針對馬公、湖西、澎南、白沙、西嶼等地區，還有澎湖的南北海等12處離島港區、岸際，及周遭海域進行威力掃蕩，將地毯式清查轄區內空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索。另針對大陸船員、外籍船員強化掌握及管制，希望達到嚇阻不法效果，全力維護民眾安全及社會治安；19、20日的威力掃蕩任務中，投入的兵力共計4艇9車13機車92人次。海巡署表示，今年因應非洲豬瘟疫情及新冠肺炎疫情，第十三巡防區指揮部將以最嚴謹的態度，打造最高的標準，寧可多做、不可少做的決心，加強邊境安檢等嚴密作為，全面杜絕疫情趁隙傳入。海巡署第十三(澎湖)巡防區指揮部同時呼籲，為防範有心人士藉端午節假期從事非法活動，伺機牟取暴利，危害社會安定，海巡各單位會針對轄區重點實施部署與加強巡查，以嚇阻不法情事發生，展現海巡署執法能量及打擊犯罪決心，以確保人民生命財產安全與展現海巡執法能力。