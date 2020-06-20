全球疫情趨緩？挖出「真實數據」全驚嘆：台灣平行世界啊

新冠肺炎疫情全球延燒，雖然台灣疫情趨緩逐步解封，但全世界多國確診人數仍在攀升。今（ 20 ）日一名網友在 PTT 八卦版提到，世界疫情單日新增數字再創新高，全球累積確診人數達 875 萬多人，貼文曝光立刻引發熱議，網友們不禁直呼「台灣是平行世界嗎？」
原 PO 以「世界疫情單日新增創新高」為題，貼文根據外國疫情統計數據網站顯示，目前全球新冠肺炎確診人數已達 875 萬 8270 人，死亡人數 46 萬 2525 人。單日新增確診數首度超過 15 萬例，且一口氣飆到 18 萬 1005 例，不禁憂心表示「照這個速度，端午後就要破千萬例了」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的感謝台灣各個防疫人員」、「解禁了啊」、「病毒傳播速度太快了，天氣冷的時後會更可怕」、「完全沒趨緩跡象啊，又馬上要秋天了」、「現在疫情爆炸的國家人口大多年輕，也是死亡率下降的原因」。
對此，許多網友驚訝直呼「平行世界台灣」、「台灣是平行世界嗎？墾丁訂房爆滿」、「台灣是平行世界，現在國旅大噴發」、「好可怕，台灣真平行世界」、「台灣真的像是不同世界」。（編輯：賴詠璿）
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