大坪國小畢業生登牛山！學生從聽阿公「講古」到親身體驗

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▲學校特別聘請登山專家蒞校指導學生準備應有的登山輕裝備、風險評估和安全管理。（圖/大坪國小提供）

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▲大坪國小說，這場挑戰可以考驗孩子們的體力和耐力。（圖/大坪國小提供）

大坪國小希望能讓孩子們在畢業前夕，更加深入了解家鄉的產業活動和特殊的農事文化，除了推出系列「畢業週」活動外，更特別帶領學生體驗先民每年將耕牛放牧到牛山(擎天崗)的古道行程大坪國小說，這場挑戰可以考驗孩子們的體力和耐力。畢業週系列活動首場來到社區的「古意窯」，用自己的雙手慢慢捏陶，再陰乾、燒窯，製作出專屬自己獨一無二的生活器具─陶杯和陶碗接著到萬里海邊，回首磺嘴山和大坪山區的地形，有明顯火山噴發口的磺嘴山，造就了大坪地區特殊的土壤與泉水，成就了大坪特產─風味絕佳的「金山地瓜」，同時也了解到早年火山噴發後岩漿流入海中所形成鮮明的岩石紋理，與其他海邊迥然不同的地貌景觀。今（20）日的重頭戲是「登牛山」活動，學校特別聘請登山專家蒞校指導學生準備應有的登山輕裝備、風險評估和安全管理，師生共同做足了事前準備工作，希望來一趟能體驗先民農事辛勞又有教育意義的登山行程。六年級學生鄧君昭說，常常聽阿公說，小時候每年10月份會牽著耕牛到牛山放牧，隔年3月再到牛山尋找自己的耕牛回家耕田，準備種植地瓜，登牛山的古道崎嶇難行，必須披荊斬棘，非常辛苦，是一件苦差事陳韋竹同學提到，牛山古道崎嶇不平，大家相戶提醒、相互合作，一起通過窄道和亂石堆，到了牛山看見了絕妙景色，令人心曠神怡，是網紅的絕妙拍照景點。校長張萬枝表示，地瓜是大坪地區的經濟農作物，學校同時是新北市食農教育基地，地瓜種植成為校本課程之一，孩子們除了平時農事體驗課程之外；為了加深加廣文化體驗學習，學校特地在畢業前夕，規劃相關系列活動，希望能將家鄉的美、家鄉的特色深植孩子的心坎，在離鄉就學後，有一天能回鄉延續家鄉生態之美。