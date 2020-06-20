淡江取消「二一制」　學者支持：巨嬰退散！學生自己負責

▲包正豪發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

淡江大學昨（19）日召開校務會議，決定自 109 學年起廢除二一制。現行的二一制是指，學生若連續兩學期有超過一半科目不及格，就會被勒令退學。未來淡江將不再實施二一制，但仍要求學生在 6 年完成學業畢業。對此，淡江全大學球發展學院院長包正豪表示，自己支持這個決定，因為要不要念書「應該由學生自己負責」。包正豪今日在臉書發文，直言自己支持淡江大學廢除二一制的決定。包正豪表示，理由很簡單，學生要不要念書是自己的事情，用二一退學來提醒／強迫學生念書，只是讓那些學生用「老師，我只差您這科就可以避免二一」的藉口來「情感勒索」老師。包正豪坦言，那種情境真的很煎熬，「一個學生是否能繼續學業的關鍵竟然是自己的決定」，並透露自己雖然很堅持學生應該自我負責，但每回狠心拒絕之後，還是會低落與失望。包正豪強調，「我為什麼要有這種情緒？誰讓我們是老師，誰不會願意給學生『再一次機會』？但為什麼要付代價的是我們？」包正豪指出，廢除二一制度，還有修業年限在那裡等著。如果學生「 6 年都修不完修不過，問題就從我身上轉移回到學生自己，我就解脫了」。包正豪最後表示，「我承認我懦弱，但總歸該學生自己負責吧」，並在文末標註「我不要再當保姆」、「巨嬰退散」等關鍵字。（編輯：倪浩軒）