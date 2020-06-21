熱！各地高溫達36度　氣象局點名3地點看日環食

結束補班日，不少人都想把握週末好好出遊，氣象局提醒，今、明（21日、22日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱；西南風逐漸增強，清晨到上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，明日馬祖亦有局部短暫陣雨。溫度方面，今（21）天各地高溫普遍都在33度以上，尤其大台北、基隆、宜蘭、台東及中南部近山區更可達36度，花蓮縱谷因缺乏海風調節，甚至有37度以上極端高溫出現的機率，另外，各地紫外線指數也容易達過量或危險等級，氣象局呼籲民眾，外出活動要做好防曬工作。另外氣象局也提到，今天下午適逢日環食天文奇景，以天氣狀況來說，各地水氣偏少，位於環食帶內觀賞到日環食的機率都偏高，然而午後會有些熱對流在山區發展，西南風盛行風場下，少數雲系可能往東半部移動，故嘉義沿海、澎湖、金門一帶是最佳觀賞地點，但也提醒觀賞日環食時務必配戴適當減光器具，避免眼部傷害。另外23到26日因為受到西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，高溫炎熱，午後各地有局部短暫雷陣雨。27日各地大多為多雲到晴，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。另外氣溫部分，氣象局表示，下週各地炎熱、高溫普遍在32度以上，其中大台北、基隆、宜蘭、台東地區、中南部近山區及花蓮縱谷氣溫會更高一些，紫外線指數也偏高，外出要注意防曬並多補充水份。下週二到下週五（23日至26日）受西南風影響，各地大多仍為多雲到晴的天氣，但伴隨著西南風的水氣略增多，中南部地區有些不定時降雨的機率，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全台各地皆要留意局部午後雷陣雨；氣溫方面，依舊悶熱。一直到下週六（27日）水氣才減少，各地大多為多雲到晴的天氣，中南部清晨至上午間有局部短暫陣雨，但量值不大，山區午後有局部雷陣雨。不過28日至30日各地大多為多雲到晴，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。