不聽勸用肉眼看日環食！男「偷看一下」　下場悲劇了

全台矚目的天文盛況「日環食」在今天下午登場，不少民眾從各地湧至天文館和環食帶涵蓋的 10 個縣市，只為了目睹難得一見的天狗食日。然而在不少專家提醒，千萬要準備特別的觀測工具來看日環食的情況下，還是有網友因為不信邪，在日環食處於「初虧」階段的時候就用自己的肉眼來觀測，沒想到下場卻讓他超懊悔。

今天的天文奇觀「日環食」吸引不少民眾走出戶外，希望能一睹「上帝的金戒指」，就有網友不信邪的走出戶外，試著用肉眼來觀測日環食「剛剛出門想說天氣陰陰的，就用肉眼偷看一下日環食初虧，原本想說太陽離我那麼遠哪可能怎樣」，沒想到在他短暫的看了一下之後「現在眼睛看東西都有土黃色圓形殘影」。

▲民眾欣賞日環食時，沒利用觀測工具做好防護，下場讓他超懊悔。（圖／翻攝自 PTT）

該篇文章立刻吸引不少網友大笑回應「活該不聽勸」、「慘了慘了」、「怎麼會這麼白目」、「你這輩子都會留著殘影度日 提醒你下次不要再直視太陽」，也有網友開玩笑的表示「下次看的時候要小心」、「再皮啊，現在別想活到下一次日環食了」、「沒關係，下一次記得不要再犯了」。

其實眼科專家呂俊憲博士就指出，搶著目睹世紀奇景就用肉眼來觀測的話，可能會造成眼睛黃斑部病變，過量紫外線將會造成太陽灼傷，嚴重的話甚至會造成白內障。目前日環食已經結束，復原時間點則是在 5 點 12 分，想收看全台唯一包機空拍的日環食畫面，請鎖定《 NOWnews 》特別節目，帶你目睹天文盛事。（編輯：楊智傑）